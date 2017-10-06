На Донбасі стали більше стріляти – місія ОБСЄ

235 переглядів
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 12:42

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували незначне зростання кількості порушень режиму припинення вогню на сході України.

Про це йдеться у звіті СММ станом на 4 жовтня.

За даними місії, порушення були скоєні у період із 18 вересня до 1 жовтня та сконцентровані у трьох гарячих точках: районах на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська; районах на схід і північний схід від Маріуполя; трикутнику Авдіївка – Ясинувата - Донецький аеропорт.

Водночас СММ відмічає зниження кількості жертв серед цивільного населення.

"Упродовж звітного періоду спостерігачі підтвердили випадки поранення 7 цивільних осіб. Отже, загальна кількість жертв серед цивільного населення в 2017 році складає 394 особи, зокрема 69 загиблих", - йдеться в повідомленні.

Крім того, моніторингова місія ОБСЄ відзначила вдалу роботу Спільного центру з контролю та координації, який створив так звані вікна тиші в зоні АТО. Завдяки ним вдалося провести ремонтні роботи і технічне обслуговування на об'єктах пошкодженої інфраструктури.

Як повідомлялося, доба 5 жовтня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат для української сторони.

Українська правда

Теми: Донбас АТО ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливі умови на Донбасі 6 жовтня 2017, 11:13
Рада зробила крок до закону Порошенка про реінтеграцію Донбасу 6 жовтня 2017, 10:36
ВР хоче проголосувати всі чотири проекти по Донбасу у п'ятницю 6 жовтня 2017, 08:49
powered by lun.ua
Головні новини
У Кремлі відреагували на законопроекти щодо Донбасу
Волкер: Законом по Донбасу Україна робить "жорсткі кроки для миру"
Арештоване майно Клименка передали Нацагентству – Матіос
Грицак хоче заборонити чиновникам та політикам їздити в Росію
Усі новини
третій сектор

Вручено Нобелівську премю миру-2017 – за боротьбу неурядовців з ядерню зброєю

фотофакт

Життя вирує: неймовірні кадри відновленої дикої природи у Чорнобильській зоні

про нову роль музеїв

Не сприймайте гостей як потенційних порушників