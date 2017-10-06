Україна увійшла до топ-10 експортерів харчової продукції до ЄС – Микольська

Україна вже увійшла до топ-10 експортерів харчової продукції до ЄС, що робить її одним з гарантів харчової безпеки Євросоюзу.

Таку оцінку під час Київського міжнародного економічного форуму озвучила торговий представник України Наталія Микольська, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Нам часто дорікають, ніби ми стаємо експортером лише сировини. Але це не так. Ми стали ключовим експортером до ЄС соняшникової олії – хіба це сировина? Ми стали другим постачальником в ЄС вершкового масла, поступаючись лише Новій Зеландії, яка тут є світовим лідером. Також зростає імпорт і інших товарів, зокрема – суттєво зріс експорт українського морозива", - розповіла Микольська.

"Зростання нашого харчового експорту вже зробило Україну гарантом харчової безпеки ЄС", - вважає Микольська.

Торговий представник України також наголошує на тому, що разом із зростанням харчового експорту також зростає і поставки техніки.

"Це вкрай важливо в контексті заміни втраченого російського ринку. І ми вже бачимо, що ця заміна йде. Зокрема, одні з найбільших темпів зростання експорту в ЄС показують електричні нагрівальні прилади для води", - розповіла Микольська.

Як відомо, Нідерланди серед країн ЄС увійшли в топ-5 ключових покупців української агропродукції за перші 8 місяців 2017 року.