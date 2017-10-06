ОБСЄ: В "ЛНР" лазером "сліплять" камеру місії

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 13:34

Бойовики "ЛНР" застосовують лазер, щоб "засліпити" камеру Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Станиці Луганській.

Про це повідомляє СММ ОБСЄ в Twіtter.

"В "ЛНР" застосовують лазер, щоб "засліпити" камеру СММ в Станиці Луганській. Вони щось приховують?", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Місія також оприлюднила відео того, як "сліплять" камеру лазером. 

Як повідомлялося раніше, Місія ОБСЄ знайшла 26 невідведених танків неподалік Донецька. 

Теми: ОБСЄ Донбас
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