В Херсоні на хабарі затримали головного митного інспектора

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 14:56

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на хабарі головного інспектора митного поста "Херсон-порт".

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Зазначається, що чиновник вимагав 1050 доларів з українця за безперешкодне проходження багажу через митний контроль.

 

Оперативники спецслужби затримали головного інспектора на робочому місці під час отримання другої частини хабара у розмірі 600 доларів.

 

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБУ вилучили ще 1100 доларів.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, головному інспектору оголошено про підозру в скоєнні злочину та затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Триває досудове слідство, яке встановлює можливу причетність до корупційного механізму інших посадовців митного поста "Херсон-порт".

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали на хабарі керівника Державної виконавчої служби територіального управління юстиції в Одеській області Дениса Бондара разом зі спільником.

Українська правда

Теми: Херсонська область хабар митниця СБУ
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