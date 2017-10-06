Порошенко: Нові закони про Донбас розчарували Росію

Президент Петро Порошенко каже, що керівництво РФ дуже сподівалось на провал голосувань у Верховній Раді за закони про деокупацію Донбасу.

Про це він заявив у своєму зверненні до українського народу.

"Позавчора увечері я довго розмовляв з Іриною Геращенко (перший віце-спікер Ради – ред.), моїм спецпредставником в Мінській групі, щойно після її повернення із столиці Білорусі. Росіяни не приховували своїх сподівань на провал голосувань у Верховній Раді. Особливо великі надії вони покладали на відхилення проекту Закону про продовження дії особливостей місцевого самоврядування", - зазначив президент.

За його словами, ухвалений у першому читанні закон 7163 про деокупацію Донбасу офіційно проголошує його окремі райони окупованими російськими військами, а Росію кваліфікує як країну-агресора. При цьому Україна фіксує за собою право на самооборону.

Також, за його словами, цей закон посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї.

Крім того, каже голова держави, закон посилить позицію України у боротьбі за звільнення заручників і у питанні щодо можливого розміщення миротворців ООН на Донбасі, а Росія не матиме жодного права на участь в цій місії.

Він зауважив, що закони 7163 та 7164 (про продовження особливого порядку самоврядування в ОРДЛО) дозволять продовжувати санкції проти Росії за порушення Мінських угод, а також дадуть виграти час для зміцнення української армії.

За словами Порошенка, неухвалення цих законів "розв'язало б росіянам руки" на лінії зіткнення.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що формулювання українського законопроекту про реінтеграцію Донбасу "ні де-юре, ні де-факто не є прийнятним".

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Депутати також ухвалили закон, який подовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

У перехідних положеннях документа сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ з території України.

Як відомо, Росія почала збройну агресію проти України в 2014 році.

Вона незаконно анексувала АР Крим, а також почала реалізовувати проект "Новоросія" на території українського Донбасу.

Через три роки РФ продовжує постачати незаконні збройні формування на сході України зброєю і технікою.

З 2014 року Росія більш ніж у 10 разів збільшила кількість озброєння, яке поставила на тимчасово окупований Донбас.

На Донбасі на ротаційній основі з озброєнням і технікою постійно перебувають 36 300 російських найманців, з яких 2900 – кадрові військові ЗС РФ.

У той же час Кремль всіляко заперечує присутність російських військових на Донбасі.

Українська правда