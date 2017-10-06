Школярам із зони АТО й Криму пропонують онлайн-курси про Україну
На сайті Маріупольського державного університету відкрито дистанційні українознавчі курси для учнів із непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Росією Криму.
Навчають української мови та літератури, історії України (6-9 класи і 10-11 класи), фізичній та соціально-економічній географії України, повідомляє Міністерство освіти й науки.
Курси з рубрики "Дистанційне навчання українознавчих курсів для учнів із тимчасово окупованих територій" є безкоштовними.
Електронні курси розроблено на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО). Вони містять теоретичний матеріал, практичні завдання та добірку корисної літератури й інтернет-ресурсів, які допоможуть у навчанні.
"Для навчання учням не потрібно завантажувати особисті дані і розкривати свої IP-адреси. Це дуже важливо для школярів, які проживають на тимчасово окупованій та непідконтрольній території України", – наголошує МОН.
Доступ до матеріалів відкрито і іншим користувачам.
Він стане в нагоді, наприклад, тим, хто вже закінчив школу і збирається вступати до українських вишів, або ж старшокласникам, які прагнуть повторити вивчене перед складанням ЗНО.
Курси розробляли вчителі маріупольських шкіл, працівники Маріупольського науково-методичного центру, викладачі та співробітники Маріупольського держуніверситету в рамках проекту "Open Distance Learnіng", інформує міністерство.
МОН нагадує, що у вересні на "Prometheus" стартували безкоштовні курси підготовки до ЗНО з української мови й літератури, математики та історії України.
Олена Рощенко, УП
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