УДО просить заборонити нардепам приносити в Раду небезпечне

Управління державної охорони просить керівництво Верховної Ради заборонити народним депутатам проносити в парламент небезпечні предмети.

Про це заявив начальник УДО Валерій Гелетей, коментуючи телеканалу "112 Україна" застосування димової шашки у сесійній залі парламенту.

"Запалення димової шашки – негативний приклад для всіх, але, разом із тим, це є предметом вирішення дуже важливого питання щодо тих повноважень, які мають народні депутати", – сказав він.

"Всі без винятку громадяни, які проходять через пости охорони у Верховній Раді, проходять догляд речей як особисто охоронцями, так і технічними засобами – за винятком народних депутатів. І кожен із них чітко знає статтю 17, частину 3, що огляд і перевірка речей депутата забороняються", – пояснив Гелетей.

Він наголосив, що "це сталося тільки тому, що право народного депутата дає йому безперешкодно заходити у Верховну Раду без будь-якого контролю".

Гелетей зазначив, що дискусії з керівництвом парламенту з цього приводу вже були.

"На сьогодні діє постанова від 2 червня 1995 року, яка забороняла принесення зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних речовин до Верховної Ради. І є правова колізія: ця постанова забороняла, а статус народного депутата їм дозволяє", – заявив він.

"Тому Управління державної охорони буде ініціювати – уже ініціює лист-звернення про те, щоб народні депутати прийняли постанову Верховної Ради про заборону заносити у сесійну залу, у Верховну Раду всі предмети, які заборонені або вилучені з серійного обігу", – повідомив Гелетей.

"І щоб ця постанова була прийнята – щоб ми могли змінити інструкцію, яка підписана між керівництво Верховної Ради і Управлінням держохорони, і щоб ми діяли відповідно до цієї інструкції", – пояснив він.

За словами Гелетея, в даному випадку Управління держохорони є "заручником" ситуації: "Ми можемо діяти виключно у межах закону і в межах своїх повноважень, а закон нам не дозволяє".

Як відомо, вранці 6 жовтня у сесійній залі парламенту під час розгляду президентського законопроекту №7164 про продовження на рік чинності закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької й Луганської областей" хтось із депутатів запалив димову шашку.

Нардеп Андрій Тетерук схопив шашку і виніс її із зали ВР.

Юрій Левченко взяв на себе відповідальність за кинуту "димовуху", хоча очевидці вважають, що шашку міг запалити Семен Семенченко.

Крім того, Левченко підтвердив, що перевіряв димову шашку у вбиральні парламенту.

Олена Рощенко, УП