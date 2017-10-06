Волкер готовий обговорювати з Сурковим будь-які питання для миру в Україні

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що конфлікт на Донбасі буде вичерпаний, як тільки почнуть виконуватися Мінські угоди і Росія виведе свої війська з території України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Гезета. Ru".

За його словами, є безліч підтверджень присутності російських військових на Донбасі, так що заяви РФ про те, що вона не сторона конфлікту - неправда.

"Є багато публічної інформації на цей рахунок: від фотографій, в тому числі знімків зі супутника, до соцмереж. Російські військовослужбовці потрапляють у полон, їх допитують українці. Так що твердження про те, що Росія контролює та керує збройними сили на сході України, не викликає сьогодні ніяких сумнівів", - сказав Волкер.

Він зазначив, що під час мінських переговорів Росія постійно порушує питання про захист російськомовного населення в зоні конфлікту, але, за його словами, "єдине місце в Україні, де російськомовне населення наражається на небезпеку, - це там, де знаходяться російські війська".

На питання про те, як же все-таки врегулювати ситуацію на Донбасі, Волкер відповів, що необхідно продовжувати переговори.

"Це і є головний сенс моєї зустрічі з Сурковим. Ми чули, що пропонує Росія. Ми в деякій мірі відповіли на ці пропозиції. Мені здається, у нас є кілька загальних цілей - суверенітет України і безпека для місцевого населення. Як ми можемо домогтися цього, ми і будемо обговорювати 7 жовтня в Сербії ", - сказав спецпредставник США.

"Говорячи прямо, на сході України зараз йде війна, в гарячій стадії. Тисячі убитих, мільйони людей, які залишили свої будинки. Це справжня трагедія: росіяни й українці воюють один з одним. Це погано і для Росії, і для України", - додав Волкер .

Він також уточнив, що готовий обговорювати з Сурковим будь-які питання, які стосуються України.

"Ми готові обговорювати все, що готовий обговорювати пан Сурков, в цьому сенс зустрічі", - сказав він.

Він також висловив надію, що "американо-російські консультації допоможуть досягти моменту, коли Мінські угоди почнуть виконуватися, а конфлікт - завершуватися".

Як відомо, 7 жовтня в Сербії відбудеться друга зустріч помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером.

Українська правда