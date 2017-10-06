Венеціанська комісія: Україна має створити антикорупційний суд, проект БПП неприйнятний

Європейська комісія "За демократію через право" ухвалила висновок щодо двох законопроектів про створення системи антикорупційного судочинства.

Про це повідомили "Європейській правді" представники даного органу.

Українське питання було останнім пунктом порядку денного на засіданні, ВК, яке відбулося у Венеції в п'ятницю ввечері. Венеціанська комісія зокрема підтримала принципове рішення про створення окремого антикорупційного суду, враховуючи те, що корупція є "ключовою проблемою" в Україні.

У висновку ВК окремо зазначено, що зареєстрований у ВР законопроект №6011, який був підготовлений групою експертів, та зареєстрований за підписами кількох депутатів на чолі з Єгором Соболєвим, "є гарною основою" для створення Вищого спеціалізованого антикорупційного суду. ВК, водночас, пропонує доопрацювати його, прибравши окремі недоліки, здатні призвести до оскарження закону в Конституціному суді.

Через це комісія пропонує відкликати проект 6011 та подати доопрацьований від імені президента.

Одночасно Венеціанська комісія аналізувала законопроект №6529, зареєстрований членом БПП Сергієм Алєксєєвим. Цей проект до останнього тижня підтримував президент Порошенко та представники його команди; він пропонує створення не окремого антикорупційного суду, а антикорупційних палат у судах загальної юрисдикції.

Проект Алєксєєва комісія піддала жорсткій критиці, повідомивши українську сторону про небажаність його ухвалення. "Проект суперечить законодавству України та і міжнародним зобов’язанням", - йдеться у висновку. ВК також зауважила нереалістичність його виконання.

Як повідомлялося раніше, на цьому тижні Порошенко несподівано змінив публічну позицію щодо створення антикорупційного суду. Деталі – в статті "Загроза з Венеції: хто переконав Порошенка підтримати ідею антикорупційного суду".