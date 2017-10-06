ЗМІ: З-під Кабміну вкрали автомобіль з документами на ім'я Грановського

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 21:49

З-під Кабміну викрали автомобіль, в якому був ноутбук і сумка з документами на ім'я народного депутата БПП Олександра Грановського.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на джерела в силових органах.

Згідно з інформацією, крадіжка сталася 5 жовтня.

Повідомляється, що автівка була залишена недалеко від Кабміну з відкритими дверима і не заглушеним двигуном. Невідомі скористалися моментом і вкрали авто.

Було заявлено про крадіжку.

За GPS авто знайшли біля станції метро Петрівка без пошкоджень.

Заявник повідомив, що з автомобіля зникла сумка з документами на ім'я народного депутата Олександра Грановського і ноутбук.

Теми: Грановський кримінал
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