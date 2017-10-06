ЗМІ: З-під Кабміну вкрали автомобіль з документами на ім'я Грановського
З-під Кабміну викрали автомобіль, в якому був ноутбук і сумка з документами на ім'я народного депутата БПП Олександра Грановського.
Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на джерела в силових органах.
Згідно з інформацією, крадіжка сталася 5 жовтня.
Повідомляється, що автівка була залишена недалеко від Кабміну з відкритими дверима і не заглушеним двигуном. Невідомі скористалися моментом і вкрали авто.
Було заявлено про крадіжку.
За GPS авто знайшли біля станції метро Петрівка без пошкоджень.
Заявник повідомив, що з автомобіля зникла сумка з документами на ім'я народного депутата Олександра Грановського і ноутбук.
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