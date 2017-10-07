За час АТО на Донбасі загинули 69 прикордонників

163 перегляди
Субота, 7 жовтня 2017, 01:34

За час проведення АТО на сході України загинули 69 прикордонників.

Про це 6 жовтня повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Війна забрала життя 69 охоронців кордону. 428 прикордонників отримали поранення, внаслідок яких 35 охоронців кордону втратили або частково втратили працездатність. Ще 5 військовослужбовців зникли безвісти", - сказав він.

Близько 30 прикордонників, які отримали поранення, президент відзначив відзнакою "За участь в антитерористичній операції".

Загалом, з початком антитерористичної операції відзнаки президента отримали більше 250 прикордонників.

Теми: АТО Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
День в АТО: 5 обстрілів, один поранений 6 жовтня 2017, 18:36
На Донбасі стали більше стріляти – місія ОБСЄ 6 жовтня 2017, 12:42
У штабі заявляють про відсутність втрат для сил АТО за добу 6 жовтня 2017, 12:34
powered by lun.ua
Головні новини
За час АТО на Донбасі загинули 69 прикордонників
Головні економічні новини дня – за 60 секунд
Головні новини дня – за 60 секунд
ЗМІ: З-під Кабміну вкрали авто з документами на ім'я Грановського
Усі новини
мораль і право

Причина звільнення: чутлива "вагітна" фотосесія з власним чоловіком

комікси

Гуманне ставлення до тварин – це…

спорт

Година фізичних вправ на тиждень здатна попередити депресію – вчені