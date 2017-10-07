За час АТО на Донбасі загинули 69 прикордонників

За час проведення АТО на сході України загинули 69 прикордонників.

Про це 6 жовтня повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Війна забрала життя 69 охоронців кордону. 428 прикордонників отримали поранення, внаслідок яких 35 охоронців кордону втратили або частково втратили працездатність. Ще 5 військовослужбовців зникли безвісти", - сказав він.

Близько 30 прикордонників, які отримали поранення, президент відзначив відзнакою "За участь в антитерористичній операції".

Загалом, з початком антитерористичної операції відзнаки президента отримали більше 250 прикордонників.