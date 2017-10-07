ЗМІ: Стрілець з Лас-Вегаса виграв кілька мільйонів доларів

Стівен Педдок який влаштував масовий розстріл в Лас-Вегасі, в 2015 році виграв в азартні ігри мільйони доларів.

Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на звіт Податкового управління США (IRS).

"Стівен Педдок... заробив як мінімум п'ять мільйонів доларів США в 2015 році", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними IRS, "велика частина цих доходів надійшла від азартних ігор, хоча деякі могли бути отримані за рахунок інших інвестицій".

У п'ятницю заступник шерифа поліції Лас-Вегаса Кевін Макмехілл повідомив журналістам, що мотив Педдока як і раніше не відомий.

"У нас до цих пір немає чіткого мотиву або причини", - сказав він.

У ніч на 2 жовтня в Лас-Вегасі Стівен Педдок відкрив стрілянину з готелю по відвідувачах кантрі-фестивалю. 59 людей загинули, понад 570 осіб отримали поранення. Це найбільше масове вбивство в історії США. Педдок, за повідомленням поліції, застрелився до того, як правоохоронці увірвалися в його номер.

Інтерфакс-Україна