ЗМІ: Стрілець з Лас-Вегаса виграв кілька мільйонів доларів
Стівен Педдок який влаштував масовий розстріл в Лас-Вегасі, в 2015 році виграв в азартні ігри мільйони доларів.
Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на звіт Податкового управління США (IRS).
"Стівен Педдок... заробив як мінімум п'ять мільйонів доларів США в 2015 році", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними IRS, "велика частина цих доходів надійшла від азартних ігор, хоча деякі могли бути отримані за рахунок інших інвестицій".
У п'ятницю заступник шерифа поліції Лас-Вегаса Кевін Макмехілл повідомив журналістам, що мотив Педдока як і раніше не відомий.
"У нас до цих пір немає чіткого мотиву або причини", - сказав він.
У ніч на 2 жовтня в Лас-Вегасі Стівен Педдок відкрив стрілянину з готелю по відвідувачах кантрі-фестивалю. 59 людей загинули, понад 570 осіб отримали поранення. Це найбільше масове вбивство в історії США. Педдок, за повідомленням поліції, застрелився до того, як правоохоронці увірвалися в його номер.
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