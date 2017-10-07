Доба в АТО: 9 обстрілів, один боєць ЗСУ був поранений

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Українські військові 7 разів відповідали ворогу, використовуючи весь спектр зброї не забороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

В кінці минулої доби терористи знизили активність.

"Після 18 години бойовики не застосовували міномети та інше важке озброєння, а вогневе протистояння наших військ з окупантами зберігалось лише поблизу декількох населених пунктів", - відзначили в штабі.

Увечері сепаратисти з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали українські позиції на підступах до Авдіївки.

З цієї ж зброї терористи били по позиціях сил АТО поблизу Кримського і Золотого на Луганському напрямку.

На Приморському напрямку під вогнем бойовиків з протитанкового гранатомета і кулеметів опинилися укріплення сил АТО біля Широкиного.