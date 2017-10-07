На Донеччині понад 900 правоохоронців покарають за корупцію та порушення присяги

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Субота, 7 жовтня 2017, 09:55

У Донецькій області 929 правоохоронців притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.

Про це заявив начальник обласного главку Нацполіціі Микола Семенишин під час прес-конференції 5 жовтня, повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

За його даними, з початку 2017 року було відкрито понад 20 кримінальних проваджень щодо співробітників поліції, 929 поліцейських притягнуто до відповідальності за порушення присяги і корупцію.

"У нас створено спеціальну комісію, яка розглядає усі факти порушень. За порушення присяги - звільняємо. Ніхто нічого не буде покривати", - заявив Семенишин.

Теми: корупція поліція Донецька область
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