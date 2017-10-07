В ОРЛО запровадили кримінальну відповідальність за несплату ЄСВ

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Субота, 7 жовтня 2017, 10:27

Бойовики ОРЛО запровадили кримінальну відповідальність за несплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Як повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ЛИЦ", рішення прийняли "депутати Народної Ради ЛНР", ухваливши відповідний "закон" "Про внесення змін до окремих законодавчих актів ЛНР".

Так званим законодавчим актом вносяться зміни до  "Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів ЛНР" та вводиться новий склад злочину - ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування.

Як пояснила представник "Генпрокуратури ЛНР" Олександра Білоконь, рішення ухвалено "з метою поповнення бюджету і захисту соціальних гарантій населення".

За її даними, у 2016 - 2017 рр. у слідчих органах перебували 24 справи, пов'язані з несплатою податків і зборів, в результаті чого "завдано загальних збитків на понад 54 млн рублів, з них близько 10 млн - несплатою саме ЄСВ".

Яке саме покарання передбачено за несплату єдиного внеску на соцстрахування, у повідомленні не уточнюється.

Теми: "ЛНР" податки кримінал
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