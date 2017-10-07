У містах Росії - мітинги на підтримку Навального, є затримані
У десятках міст Росії проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.
Акції проходять у відповідь на заклик штабу Навального до громадян приєднається до них 7 жовтня "в будь-якому вигляді і в будь-якій якості - від виходу на вулицю у своїх містах до висловлювань у соцмережах".
"Закликаємо всіх ... незалежно від політичних поглядів і згоди з програмою Олексія Навального, виступити єдиним фронтом за політичну конкуренцію і право всіх громадян підтримувати ту виборчу кампанію, яка їм подобається і відповідає їхнім поглядам. Ми маємо зробити непристойним, незаконним і неможливим недопуск кандидатів на вибори і переслідування активістів за участь у виборчих кампаніях", - зазначили у штабі політика.
За даними "Медузи", проведення акцій заплановано у 80 містах Росії, у т.ч. в Москві та Петербурзі. У багатьох з них вони або узгоджені з владою, або проходять в гайд-парки і не вимагають погоджень.
Зазначається, що на самих акціях затримань немає, а в деяких містах активістів затримують ще до мітингів, зокрема, у Смоленську і Краснодарі координаторів штабів заарештували за заклики до виходу на несанкціоновані акції.
В ході акцій стало відомо про затримання юриста петербурзького штабу Навального Дениса Михайлова, активіста Михайла Сосіна, у Ставрополі - координатора штабу Івана Танського, в Ростові-на-Дону в поліцію доставили координатора "Відкритої Росії" Анастасію Шевченко, у Тулі - заявника мітингу і координатор штабу.
Організатор мітингу в Самарі Єгор Алашеєв також не виходить на зв'язок, його колеги підозрюють, що він перебуває у міському управлінні МВС.
На Далекому Сході в Хабаровську, Улан-Уде та Читі участь в акціях взяли кілька десятків людей, затриманих не було. У Південно-Сахалінську пікет зірвали "Комуністи Росії", учасникам довелося перейти в інше місце.
#Самара #ЗаНавального прибыли космонавты, винтят pic.twitter.com/TPXHq8aYPv— BeiZero (@BeiZero) October 7, 2017
@olsnov @navalny @teamnavalny это полный БЕСПРЕДЕЛ, нас ведут в гор.отдел за ОДИНОЧНЫЕ пикеты, пожалуйста максимально распространите инфу! pic.twitter.com/WQm9b7Cl4y— Стефан (@stepa8769) October 7, 2017
Из мест, где начались акции #ЗаНавального задержания были в Якутске - координатор, связи нет. В др городах есть задержания до начала акций— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
Владимир Владимирович уходи! #ЗаНавального #Хабаровск pic.twitter.com/9os1hb2uji— Konstantin ϟ Levshov (@KonstantineYeat) October 7, 2017
Несмотря на плохую погоду, Тольятти вышло #ЗаНавального! pic.twitter.com/B33mwLAizw— Олег Снов (@olsnov) October 7, 2017
#Владивосток, Привокзальная: фотосессия с плакатами. Школьник, которого в лицее гнобили за значки, тоже здесь. #ЗаНавального pic.twitter.com/IaE7wF19pL— Тин Тиныч (@TinTiny4) October 7, 2017
Як відомо, наразі Олексій Навальний перебуває під арештом.
Штаб Навального випустив ролики з відомими людьми, які закликають владу допустити Навального до виборів: у роликах знялися Олексій Кортнєв, Віталій Манський і Ася Казанцева, Євген Чічваркін і Яна Троянова.
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