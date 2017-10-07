На акціях в РФ затримали десятки людей, у Москві хочуть "Росію без Путіна"

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Субота, 7 жовтня 2017, 15:45

У Росії в ході проведення неузгоджених акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримано понад 40 осіб.

За даними "ОВД-Інфо", найбільше затриманих - на акціях у Самарі, Єкатеринбурзі, Іжевську, Якутську, Південно-Сахалінську. В інших містах затримували координаторів і співробітників штабів Навального.

У Калінінграді зник заступник координатора штабу Навального Олег Алексєєв, а у Єкатеринбурзі мер міста повідомив, що в ході акцій затримано 24 особи. 

Разом з тим у Москві на Тверській також почався неузгоджений мітинг, 1 людину вже затримано правоохоронцями.

"Натовп скандує "Свободу Навальному!", "З днем ​​народження!", "Путін - гарант корупції", та "За чесні вибори", - пише "Новая газета".

"На Тверській перше затримання. На площі біля пам'ятника Пушкіну вже близько 500 осіб", - зазначає видання.

Затриманому повідомили, що він нібито знімав якусь оперативну нараду на Пушкінській площі, у нього взяли пояснення і повідомили, що протоколу не буде.

Також на Тверській помітили активіста прокремлівського руху SERB.

 
Учасники акції на Тверській у Москві. 
 
Одного учасника заходу було затримано. 

На вулиці Пушкінській учасники акції вигукують "Росія без Путіна", "Свободу Навальному", "Путін злодій", "З днем народження [Путін]".

Частина людей пішла з Пушкінської площі і рухається в бік Кремля.

Росгвардія перекрила початок Тверської вулиці, щоб не допустити людей до Манежну площу. Чаcтина натовпу іншою стороною вулиці повертається назад до Пушкінської площі, деякі залишаються стояти на Манежній.

 

Окрім того у внутрішньому дворі адміністрації президента невідомі залишили загорнуті у білий папір і перев'язані червоною стрічкою коробки. Кожна коробка підписана: "Суд", "Змінюваність влади", "Імпічмент", "Люстрація" та ін. Незабаром ці "подарунки" забрала поліція.

 

За даними поліції Москви, участь у неузгодженому мітингу на Пушкінській і прилеглих територіях беруть близько 700 осіб, у т.ч. представники ЗМІ.

У Петербурзі, де ввечері також має пройти акція на підтримку Навального, на Двірцевій площі проходить закриття мотосезону "Нічних вовків".

"Захід продовжили до вечора. Територію оточено і перетворено на парковку байків. Вечір також зайнято: буде концерт "Кукриніксів" і групи "Грудень", - зазначає "Новая газета".

Теми: Росія Путін
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