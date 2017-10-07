В США проведуть нове слухання по справі "Касперського"

172 перегляди
Субота, 7 жовтня 2017, 15:48

У США запланували нове слухання у справі "Лабораторії Касперського" щодо можливого використання антивірусів компанії спецслужбами Росії для шпигування.

Про це повідомляє Reuters

"Я з нетерпінням чекаю участі у слуханні, як тільки його буде призначено", - сказав керівник компанії Євген Касперський.

Рішення про проведення слухання було прийнято після того, як стало відомо, що російським хакери вкрали висококласифіковану секретну інформацію у співробітника американського Агентства національної безпеки, на ноутбуці якого стояло програмне забеспечення від "Лабораторії Касперського". 

Як зазначається, слухання назначили на 25 жовтня. Однак хто даватиме на ньому свідчення - не повідомляється.

Як відомо, "Лабораторія Касперського" виробляє антивірусне програмне забезпечення. У Сполучених Штатах Америки цю компанію підозрюють у зв’язках із російською владою та спецслужбами – вона це заперечує.

У червні 2017 року комітет Сенату США зі збройних сил запропонував заборонити використання продукції "Лабортаорії Касперського" в американських оборонних структурах. Відповідна поправка з'явилась і в проекті щодо оборонного бюджету на 2018 рік.

Нагадаємо, співробітникам міністерства оборони США хочуть заборонитивикористання програмного забезпечення, розробленого "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля.

Економічна правда

Теми: США Росія вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЗМІ: Стрілець з Лас-Вегаса виграв кілька мільйонів доларів 7 жовтня 2017, 06:20
Волкер готовий обговорювати з Сурковим будь-які питання для миру в Україні 6 жовтня 2017, 17:34
Волкер: Законом по Донбасу Україна робить "жорсткі кроки для миру" 6 жовтня 2017, 13:21
powered by lun.ua
Головні новини
У Мінсоцполітики пояснили, що буде зі спецпенсіями чиновників і суддів
Порошенко підписав закон про особливе самоврядування на Донбасі
Нардеп Грановський каже, що в нього нічого не крали
Доба в АТО: 9 обстрілів, один боєць ЗСУ був поранений
Усі новини
дієтологія

Про нездорові стосунки з їжею та гіперопіку батьків

про нову роль музеїв

Не сприймайте гостей як потенційних порушників

веганство

Чому деяких людей дискримінують через їжу