В США проведуть нове слухання по справі "Касперського"

У США запланували нове слухання у справі "Лабораторії Касперського" щодо можливого використання антивірусів компанії спецслужбами Росії для шпигування.

Про це повідомляє Reuters.

"Я з нетерпінням чекаю участі у слуханні, як тільки його буде призначено", - сказав керівник компанії Євген Касперський.

Рішення про проведення слухання було прийнято після того, як стало відомо, що російським хакери вкрали висококласифіковану секретну інформацію у співробітника американського Агентства національної безпеки, на ноутбуці якого стояло програмне забеспечення від "Лабораторії Касперського".

Як зазначається, слухання назначили на 25 жовтня. Однак хто даватиме на ньому свідчення - не повідомляється.

Як відомо, "Лабораторія Касперського" виробляє антивірусне програмне забезпечення. У Сполучених Штатах Америки цю компанію підозрюють у зв’язках із російською владою та спецслужбами – вона це заперечує.

У червні 2017 року комітет Сенату США зі збройних сил запропонував заборонити використання продукції "Лабортаорії Касперського" в американських оборонних структурах. Відповідна поправка з'явилась і в проекті щодо оборонного бюджету на 2018 рік.

Нагадаємо, співробітникам міністерства оборони США хочуть заборонитивикористання програмного забезпечення, розробленого "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля.

Економічна правда