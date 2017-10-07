СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі

Члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму луганського аеропорту та подіям у Дебальцевому.

Про це на брифінгу 7 жовтня повідомив глава СБУ Василь Грицак.

"Чим займалася група Вагнера на сході України: збиття Іл-76 з українськими десантниками, коли загинули 49 військових, штурм аеропорту "Луганськ" та участь у штурмах Дебальцевого та інших населених пунктів", - повідомив Грицак.

За його словами, група Вагнера є найбільшо з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі та у Сирії.

"Вперше діяльність ПВК Вагнера на території України зафіксовано 29 травня 2014 року. Встановлено 1587 осіб - членів "групи Вагнера", загальний кількісний склад - близько 5 тисяч осіб. Географія застосування: ОРДЛО (червень 2014 - серпень 2015 років), Сирія - з серпня 2015 року", - повідомив Грицак.

За його словами, тренувальна база ПВК Вагнера розташована в РФ у Краснодарському краї.

Українська правда