СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі

567 переглядів
Субота, 7 жовтня 2017, 16:21

Члени приватної військової компанії Вагнера (Дмитра Уткіна) причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму луганського аеропорту та подіям у Дебальцевому. 

Про це на брифінгу 7 жовтня повідомив глава СБУ Василь Грицак. 

"Чим займалася група Вагнера на  сході України: збиття Іл-76 з українськими десантниками, коли загинули 49 військових, штурм аеропорту "Луганськ" та участь у штурмах Дебальцевого та інших населених пунктів", - повідомив Грицак. 

За його словами, група Вагнера є найбільшо з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі та у Сирії. 

"Вперше діяльність ПВК Вагнера на території України зафіксовано 29 травня 2014 року. Встановлено 1587 осіб - членів "групи Вагнера", загальний кількісний склад - близько 5 тисяч осіб. Географія застосування: ОРДЛО (червень 2014 - серпень 2015 років), Сирія - з серпня 2015 року", - повідомив Грицак. 

За його словами, тренувальна база ПВК Вагнера розташована в РФ у Краснодарському краї.

 

Українська правда 

Теми: Донбас СБУ армія Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко підписав закон про особливе самоврядування на Донбасі 7 жовтня 2017, 12:44
Доба в АТО: 9 обстрілів, один боєць ЗСУ був поранений 7 жовтня 2017, 06:43
Звіт ОБСЄ: На Луганщині спостерігачі не змогли вільно пересуватися через міни 7 жовтня 2017, 05:24
powered by lun.ua
Головні новини
СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі
У Мінсоцполітики пояснили, що буде зі спецпенсіями чиновників і суддів
Порошенко підписав закон про особливе самоврядування на Донбасі
Нардеп Грановський каже, що в нього нічого не крали
Усі новини
одещина

Відновлений за бюджетні гроші Ленін творчо "видозмінений" активістами

Instagram дня

Дівчина постить фото тих, хто чіпляється до неї на вулиці

куди піти

Афіша подій на 6-8 жовтня