Порошенко ввів у дію концепцію РНБО про контррозвідувальний режим
Президент Петро Порошенко указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про концепцію контррозвідувального режиму в Україні.
Відповідний указ опублікували на сайті президента.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні", - зазначено в указі.
Також Порошенко доручив Кабміну в тримісячний строк затвердити план реалізації концепції.
Контроль виконання рішення президент поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Як повідомлялося, 3 жовтня президент Петро Порошенко своїм указом увів у дію таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони від 13 вересня 2017 року.
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