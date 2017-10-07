Меркель оголосила про початок коаліційних переговорів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше оголосила про початок коаліційних переговорів у "Ямайка-форматі": із Партією зелених та Вільними демократами.

Про це канцлер заявила під час виступу перед Молодіжним союзом Німеччини у Дрездені, передає Focus.

Меркель наголосила, що й надалі буде захищати здобутки, досягнуті нинішньою "великою коаліцією", однак їй зрозуміло, "у найближчому майбутньому соціал-демократи більш не будуть правлячою партією".

Після цього вона зробила заяву про початок коаліційних консультаціїй із Зеленими та Вільними демократами (за партійними кольорами цю коаліцію називають Ямайкою). Цю заяву зал зустрів оплесками.

При цьому Меркель зазначає, що коаліційні переговори не будуть простими – усі партії мають піти на поступки. Також вона анонсувала омолодження уряду та прихід на міністерські посади нових облич.

Неприємний момент – один із делегатів заждав, щоб Меркель подала у відставку через "втрату контролю у кризі біженців". У відповідь Меркель заявила, що результати останніх виборів є "демократичною легітимізацію" для формування нею нового уряду.

Європейська правда