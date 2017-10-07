У Верховному Суді хочуть створити антикорупційну палату – експерт РПР

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Субота, 7 жовтня 2017, 17:44

У Верховному Суді України найближчим часом збираються створити спеціалізовану антикорупційну палату, яка має виступити касаційною інстанцією у всіх антикорупційних справах.

Про це пише головний експерт антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов у статті для DT.UA.

На його думку, швидке створення антикорупційної інстанції у новому Верховному Суді немає жодного сенсу без створення судів першої та другої (апеляції) інстанцій.

"Це як починати зведення будинку з монтажу вікон чи конструювання даху. Такі ініціативи позбавлені жодного інституційного сенсу", - наголошує експерт.

Як повідомлялося, європейська комісія "За демократію через право" ухвалила висновок щодо двох законопроектів про створення системи антикорупційного судочинства.

У висновку ВК окремо зазначено, що зареєстрований у ВР законопроект №6011, який був підготовлений групою експертів, та зареєстрований за підписами кількох депутатів на чолі з Єгором Соболєвим, "є гарною основою" для створення Вищого спеціалізованого антикорупційного суду.

Теми: Верховний суд корупція суд
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