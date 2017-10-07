Ломаченко заявив, що не має наміру виїжджати з України

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Субота, 7 жовтня 2017, 18:41

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко заявив, що не має наміру виїжджати з України, хоч і проводить багато часу в США, готуючись до поєдинків.

Про це повідомляє НОК України з посиланням на Time Boxing.

"Шість місяців на рік я живу в США, готуюся там до поєдинків. Після цього повертаюся додому - тут моє коріння, тут все мені знайоме", - заявив спортсмен.

"Я люблю своє місто, люблю свою країну, буду жити тут, тут я свій", - додав Ломаченко.

Теми: спорт
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