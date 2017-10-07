“Єврооптимісти”: Парубій порушив регламент, підписуючи закон про Донбас
Міжфракційна група "Єврооптимісти" заявила, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей з порушеннями.
Про це "Єврооптимісти" повідомили у Facebook.
"В п'ятницю Андрій Парубій необґрунтовано завчасно закрив засідання, а також підписав законопроект 7164 одразу після його прийняття, порушивши процедури, що закладені в регламенті та імперативні норми про строки", - йдеться у повідомленні.
За словами групи, згідно з регламентом, спікер ВР підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання. Тому, як заявляють депутати, підписуючи закон у день його прийняття, Парубій обмежив право народних обранців у дводенний строк звернутися до голови ВР з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого закону.
"На нашу думку, такі грубі порушення регламенту нівелюють та підтривають довіру до вищого законодавчого органу і є неприпустимими. Саме тому ми вимагаємо від регламентного комітету принципово поставитися до порушення регламенту та вжити всі необхідні заходи передбачені законодавством", - наголосила група.
Як повідомлялося, спікер Верховна Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в ОРДЛО 6 жовтня, тобто у день прийняття закону нардепами.
Народний депутат "Свободи" Юрій Левченко наполягає, що спікер не мав права підписувати цей документ, оскільки не пройшло двох днів на можливе оскарження закону.
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