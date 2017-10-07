АТО: Бойовики зберігали "тишу" лише на одному напрямку

168 переглядів
Субота, 7 жовтня 2017, 19:19

У суботу бойовики ОРДЛО мінімізували кількість обстрілів, у повній мірі режим "тиші" зберігався лише на Луганському напрямку.

Про це ввечері 7 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, на Донецькому напрямку було обстріляно позиції сил АТО у районі Пісків та Авдіївської промзони, на Приморському - біля Водяного.

"Сили АТО вогнем на ураження припинили активність противника", - повідомили у штабі АТО. 

З початку доби вогонь у бік противника відкривався силами АТО лише 1 раз поблизу Водяного.

Також у штабі підкреслили, що усі звинувачення сил АТО в обстрілах "розглядаємо як провокації, спрямовані насамперед на ескалацію конфлікту". 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росіяни в СЦКК фіксують неіснуючі обстріли бойовиків з боку сил АТО 7 жовтня 2017, 14:19
Доба в АТО: Бойовики поранили одного українського військового 7 жовтня 2017, 12:59
Доба в АТО: 9 обстрілів, один боєць ЗСУ був поранений 7 жовтня 2017, 06:43
powered by lun.ua
Головні новини
АТО: Бойовики зберігали "тишу" лише на одному напрямку
"Єврооптимісти": Парубій порушив регламент, підписуючи закон про Донбас
СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі
У Мінсоцполітики пояснили, що буде зі спецпенсіями чиновників і суддів
Усі новини
читай!

Таємна революція змінених станів

спорт

А як ви бігли свій перший марафон? Історії та поради бігунів

зоозахист

Знущання над афалінами: дельфінарій "НЕМО" не бажає втрачати "годівницю"