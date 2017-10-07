Луценко поскаржився на рішення суду щодо митників-хабарників

Служба безпеки України задокументувала причетність керівника і заступників Вінницької митниці до систематичного збору хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив ввечері 7 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

"Під час збору чергової мзди для керівництва затримано працівника митниці. За місцем проживання його брата виявлено 114 тисяч доларів у пакетах з назвами товариств, що проводили незаконні експортно-імпортні операції", - зазначив глава ГПУ.

За даними Луценка, слідство "опрацьовує інформацію про причетність керівництва ДФС Вінницької області до кришування незаконного експорту горіхів".

"Реакція керівництва ДФС України на спецоперацію - правильна: закон один для всіх. Рішення суду звичне: замість 3 млн грн призначено 160 тис. грн застави", - зауважив генпрокурор.