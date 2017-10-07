Луценко поскаржився на рішення суду щодо митників-хабарників

1041 перегляд
Субота, 7 жовтня 2017, 19:53

Служба безпеки України задокументувала причетність керівника і заступників Вінницької митниці до систематичного збору хабарів за оформлення товарів без повної сплати податків.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив ввечері 7 жовтня на своїй сторінці у Facebook. 

"Під час збору чергової мзди для керівництва затримано працівника митниці. За місцем проживання його брата виявлено 114 тисяч доларів у пакетах з назвами товариств, що проводили незаконні експортно-імпортні операції", - зазначив глава ГПУ. 

За даними Луценка, слідство "опрацьовує інформацію про причетність керівництва ДФС Вінницької області до кришування незаконного експорту горіхів". 

"Реакція керівництва ДФС України на спецоперацію - правильна: закон один для всіх.  Рішення суду звичне: замість 3 млн грн призначено 160 тис. грн застави", - зауважив генпрокурор.

 
 

Теми: Луценко митниця хабар
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мінфін показав Луценку, як законно виділяє кошти на склади боєприпасів 4 жовтня 2017, 13:41
Глава Мінфіну звинуватив Луценка в політичному тиску 4 жовтня 2017, 11:54
ГПУ просить про заочний суд над Януковичем у справі Майдану 3 жовтня 2017, 13:11
powered by lun.ua
Головні новини
АТО: Бойовики зберігали "тишу" лише на одному напрямку
"Єврооптимісти": Парубій порушив регламент, підписуючи закон про Донбас
СБУ: Група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі
У Мінсоцполітики пояснили, що буде зі спецпенсіями чиновників і суддів
Усі новини
такі плани

11 проектів вересня, які змінять Київ найближчим часом

комікси

Гуманне ставлення до тварин – це…

Хто такий Кадзуо Ішіґуро, і за що він отримав Нобелівську премію