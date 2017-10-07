ЗМІ: На акції в підтримку Навального у Петербурзі - понад 100 затриманих

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Субота, 7 жовтня 2017, 20:03

У Росії в Петербурзі, за даними "Нової газети", затримано понад сто мітингувальників на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Про це йдеться в повідомленні "НГ".

"Петербург. За оцінками нашого кореспондента, вже затримано близько 100 осіб (серед них - активіст Ільдар Дадін і глава відділу розслідувань ФБК Георгій Албурі). З місця їдуть перші автозаки", - зазначає видання.

У повідомленні також стверджують, що поліція діє жорстко.

"Однією з учасниць мітингу розбили голову. Ще одну дівчину відвезли на швидкій зі зламаною ногою", - пише "НГ".

У той же час, на акціях на підтримку Навального в Москві поки відомо тільки про одне затримання. Як зазначає медіа, минулого акції Навального 12 червня в столиці Росії затримали майже 800 чоловік.

"Судячи з усього, в цей раз поліції була дана команда не чіпати мітингувальників. Дивно, але кілька разів оточення розступаються перед протестувальниками після криків "Пропускай", - наголошується в повідомленні.

Крім того, як пише "Медуза", протестувальники у Москві мають намір затриматися на ніч.

"Прихильники Олексія Навального оголосили, що мають намір залишатися на Манежній площі, вимагаючи звільнення політика і глави його передвиборної кампанії Леоніда Волкова з-під арешту", - йдеться в повідомленні.

За даними "Відкритої Росії", мітингувальники на площі закликали принести їм намети і теплі речі.

Як повідомлялося, в десятках міст Росії проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Теми: Росія опозиція
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