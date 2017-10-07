Сурков назвав конструктивними переговори з Волкером

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Субота, 7 жовтня 2017, 21:59

Помічник президента Росії Владислав Сурков назвав зустріч зі спеціальним представником Держдепартаменту США щодо України Куртом Волкером конструктивною.

Про це повідомляє російський "РБК".

Сурков висловив упевненість, що "в кінцевому підсумку результат буде, не сумніваємося".

За словами помічника Путіна, обидві сторони підкреслили необхідність виконання мінських угод при вирішальній ролі "нормандського формату" і Мінської контактної групи.

"Обговорювався запропонований Росією проект резолюції ООН щодо Донбасу. Знайдено порозуміння у багатьох позиціях. Більшість виявлених розбіжностей визнані переборними", - сказав Сурков.

Як повідомлялося, спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим про перемир'я на сході України у Сербії.

Теми: Донбас Росія США
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