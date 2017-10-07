У Росії затримали майже 300 людей на акціях на підтримку Навального

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Субота, 7 жовтня 2017, 23:49

У Росії майже у всіх містах завершилися мітинги на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, затримали 271 людину.

Про це повідомляє "Новая газета".

"Майже в усіх містах закінчилися акції протесту. За останніми даними, всього в 26 містах Росії затримали 271 людину", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що 62 людей затримали в Санкт-Петербурзі, 57 - в Ярославлі, 21 - в Краснодарі, 20 - в Липецьку.

Також є затримані в Калінінграді, Пермі, Пскові, Саранську, Селятині, Сочі, Ставрополі, Твері, Тюмені і Якутську. Одного з затриманих в Краснодарі заарештували на три доби.

При цьому всіх відпустили в Єкатеринбурзі, Іжевську, Нижньому Тагілі, Ростові-на-Дону, Самарі, Саратові, Тулі, Тюмені і Південно-Сахалінську.

"На Манежній площі в Москві і на Палацовій площі в Петербурзі ще залишаються учасники протесту. Поліція їх не чіпає", - пише "НГ".

Як повідомлялося, в багатьох містах Росії проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

За даними "Нової газети" у Петербурзі затримали понад сто мітингувальників, а в Москві тільки одного.

Теми: Росія опозиція
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