Поліція розігнала нічну акцію прихильників Навального в Москві

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Неділя, 8 жовтня 2017, 04:08

Московська поліція в ніч на 8 жовтня розігнала мітинг прихильників опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі.

Про це пише Meduza.

На Манежній площі знаходилося кілька десятків протестувальників, вони мали намір стояти неподалік від Кремля всю ніч.

Як розповів один з активістів, поліція діяла дуже жорстко. Чи були затримані, невідомо.

Протестуючі під тиском поліції спустилися в метро.

Як повідомлялося, в Росії майже в усіх містах завершилися мітинги в підтримку Навального, затриманий 271 чоловік.

До ночі мітинг на Манежній площі в Москві поліція не чіпала.

Теми: Росія опозиція
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