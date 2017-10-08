Поліція розігнала нічну акцію прихильників Навального в Москві

Московська поліція в ніч на 8 жовтня розігнала мітинг прихильників опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі.

Про це пише Meduza.

На Манежній площі знаходилося кілька десятків протестувальників, вони мали намір стояти неподалік від Кремля всю ніч.

Як розповів один з активістів, поліція діяла дуже жорстко. Чи були затримані, невідомо.

video: riot cops push portestors awah from red square pic.twitter.com/PUDev8jZB2 — Ilya Mouzykantskii (@ilyamuz) 7 жовтня 2017 р.

Протестуючі під тиском поліції спустилися в метро.

Як повідомлялося, в Росії майже в усіх містах завершилися мітинги в підтримку Навального, затриманий 271 чоловік.

До ночі мітинг на Манежній площі в Москві поліція не чіпала.