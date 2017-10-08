Доба в АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась. Якщо вдень кількість ворожих вогневих провокацій була мінімальною, то після 18 години російсько-окупаційні угруповання збільшили бойову активність на усіх напрямках.

Так, увечорі бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї били по українських захисниках на південно-східних околицях Авдіївки. Також під ворожим вогнем опинились укріплення ЗСУ біля Майорська і Зайцевого.

Близько 19 години, в результаті гранатометного обстрілу опорного пункту сил АТО неподалік Пісків, отримав поранення один український військовослужбовець.

На Приморському напрямку проросійські найманці з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ на підступах до Водяного, Гнутового, Старогнатівки. А близько 21 години, випустили 5 мін калібру 82 міліметри неподалік Талаківки.

Збільшилась кількість ворожих провокацій і на Луганському напрямку, який у попередні декілька днів був відносно спокійним.

Так, ввечері бойовики двічі з різних видів гранатометів обстріляли українські опорні пункти біля Трьохізбенки. А близько 23 години там само застосували і 82-міліметровий міномет. Крім того, наприкінці доби ворог двічі з гранатометів відкривав вогонь поблизу Кримського.

Як зазначили у штабі, під час 11 обстрілів, коли виникала загроза життю українських бійців, сили АТО жорстко відповідали ворогу.