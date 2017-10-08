Прооперували пораненого заступника голови Одеської облради

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Неділя, 8 жовтня 2017, 12:43

Заступника голови Одеської облради Олега Радковського прооперували хірурги приватного медичного закладу.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на представників близького оточення політика.

"Операція пройшла успішно, Олег Володимирович одужує", - сказав співрозмовник агентства.

Також у повідомленні зазначається, що хірурги вилучили з тіла Радковського кулю, яка застрягла поряд з хребтом.

Як повідомлялося, 4 жовтня в центрі Одеси вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського, в результаті чого політик отримав п’ять кульових поранень.

Теми: Одеса Батьківщина кримінал
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