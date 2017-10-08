У Києві серед ночі сталася стрілянина, поранено жінку
У Києві на перехресті проспекту Правди та вул. Вишгородської сталася стрілянина, внаслідок якої жінка отримала поранення.
Про це 8 жовтня повідомили у прес-центрі столичного главку поліції.
"Встановлено, що між громадянами в ніч на неділю виник конфлікт з невідомим чоловіком, який витягнув предмет, схожий на пістолет, та зробив постріл у бік жінки", - повідомили правоохоронці. Жінка отримала поранення в ногу.
Від написання офіційної заяви та госпіталізації потерпіла відмовилась, особу правопорушника встановлюють.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК "Хуліганство", правопорушнику загрожує позбавлення волі до 7 років.
Українська правда
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