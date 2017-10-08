У Києві серед ночі сталася стрілянина, поранено жінку

3365 переглядів
Неділя, 8 жовтня 2017, 15:11

У Києві на перехресті проспекту Правди та вул. Вишгородської сталася стрілянина, внаслідок якої жінка отримала поранення.

Про це 8 жовтня повідомили у прес-центрі столичного главку поліції. 

становлено, що між громадянами в ніч на неділю виник конфлікт з невідомим чоловіком, який витягнув предмет, схожий на пістолет, та зробив постріл у бік жінки", - повідомили правоохоронці. Жінка отримала поранення в ногу. 

Від написання офіційної заяви та госпіталізації потерпіла відмовилась, особу правопорушника встановлюють.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК  "Хуліганство", правопорушнику загрожує позбавлення волі до 7 років.

Українська правда 

Теми: Київ зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Офіс нардепа Чумака облили фарбою 8 жовтня 2017, 15:07
У Києві під час марафону помер чоловік 8 жовтня 2017, 13:54
У центрі Києва оголена активістка Femen привітала Путіна з днем народження 7 жовтня 2017, 11:36
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві під час марафону помер чоловік
Доба в АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення
СБУ опублікувала записи розмов ватажків ПВК Вагнера на Донбасі
Поїзд Миколаїв-Київ загорівся на ходу невдовзі після виїзду
Усі новини
читай!

Таємна революція змінених станів

одещина

Відновлений за бюджетні гроші Ленін творчо "видозмінений" активістами

комікси

Гуманне ставлення до тварин – це…