Гройсман: Пенсіонери отримають вищі пенсії вже у жовтні

Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що президент Петро Порошенко підписав законопроекти в рамках пенсійної реформи.

Про це він повідомив на сторінках соцмереж.

"Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Усі пенсіонери вже у жовтні отримають нові вищі пенсії. Дякую кожному за підтримку", - повідомив Гройсман.

"Наступного тижня розпочинаємо виплати", - додав він.

Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Всі пенсіонери вже в жовтні отримають нові #ВищіПенсії! Дякую кожному за підтримку! pic.twitter.com/YJ7RBu5b9l — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 8, 2017

Як відомо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.

Більше про пенсійну реформу читайте в матеріалах "Все там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана" та "Хочу на пенсію. Як змінить життя українців "реформа Гройсмана".

Українська правда