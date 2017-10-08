Гройсман: Пенсіонери отримають вищі пенсії вже у жовтні

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Неділя, 8 жовтня 2017, 16:17

Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що президент Петро Порошенко підписав законопроекти в рамках пенсійної реформи.

Про це він повідомив на сторінках соцмереж.

"Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Усі пенсіонери вже у жовтні отримають нові вищі пенсії. Дякую кожному за підтримку", - повідомив Гройсман.

"Наступного тижня розпочинаємо виплати", - додав він. 

Як відомо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.

Більше про пенсійну реформу читайте в матеріалах "Все там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана" та "Хочу на пенсію. Як змінить життя українців "реформа Гройсмана"

Українська правда

Теми: пенсії Гройсман законодавство
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