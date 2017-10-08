Гройсман: Пенсіонери отримають вищі пенсії вже у жовтні
Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що президент Петро Порошенко підписав законопроекти в рамках пенсійної реформи.
Про це він повідомив на сторінках соцмереж.
"Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Усі пенсіонери вже у жовтні отримають нові вищі пенсії. Дякую кожному за підтримку", - повідомив Гройсман.
"Наступного тижня розпочинаємо виплати", - додав він.
Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Всі пенсіонери вже в жовтні отримають нові #ВищіПенсії! Дякую кожному за підтримку! pic.twitter.com/YJ7RBu5b9l— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 8, 2017
Як відомо, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. Законопроект передбачає підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року.
Більше про пенсійну реформу читайте в матеріалах "Все там будемо". Що передбачає пенсійна реформа від Гройсмана" та "Хочу на пенсію. Як змінить життя українців "реформа Гройсмана".
Українська правда
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