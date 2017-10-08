Хантсман: Ключове питання у відносинах з РФ - відновлення суверенітету України

Відновлення суверенітету України на всій її території стане ключовим питанням у відносинах з Москвою.

Про це заявив новий посол США в Росії Джон Хантсман, виступаючи у Солт-Лейк-Сіті, повідомляє "Радіо Свобода".

Хантсман заявив, що хоче поліпшити відносини з РФ, але стверджує, що першим кроком має бути повернення Москвою контролю над територією України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

За його словами, проблеми у відносинах Москви є не лише з США, але і з Європою, Канадою і практично з будь-якої іншої розвиненою країною.

Також Хантсман заявив, що хоче працювати з Москвою для подолання кризи щодо ядерних і ракетних програм КНДР і назвав Пхеньян загрозою для РФ і всього іншого світу, а не лише для США.

"Діючи спільно, США і РФ можуть змусити північнокорейський режим сісти за стіл переговорів і знайти дипломатичне вирішення", - заявив новий посол США в РФ.

Як відомо, термін повноважень нинішнього посла США в РФ Джона Теффта завершується восени 2017 року.

Наприкінці вересня сенат США проголосував за кандидатуру колишнього губернатора штату ЮТА Джона Хантсмана на пост посла США в Росії.

З 2009 по 2011 року Хантсман займав посаду посла США в Китаї, у 2012 році був одним з кандидатів на висунення в президенти від Республіканської партії.