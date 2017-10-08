АТО: Бойовики застосовують важке озброєння
У зоні проведення АТО у неділю перемир’я було порушено 4 рази, бойовики застосовують важке озброєння, втрат серед ЗСУ немає.
Про це повідомили у прес-центрі штаба АТО ввечері 8 жовтні.
Зокрема, по позиціях сил АТО в районі Широкиного незаконні збройні формування били із 120-міліметрового міномету та випустили щонайменше 11 мін калібру 82 мм.
Біля Красногорівки бойовики застосовували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.
На донецькому напрямку біля Авдіївки бойовики обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів.
На луганському напрямку біля Валуйського бойовики вели вогонь з кулеметів та стрілецької зброї.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.