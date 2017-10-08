В РФ обіцяють аналогічні заходи у відповідь на "утиски" RT в США

Росія готова дати аналогічну відповідь в ситуації з "утиском" російських ЗМІ в США.

Про це в ефірі телеканалу НТВ заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова, повідомляє РІА Новости.

За словами Захарової, у російському законі про ЗМІ, прийнятому у 1991 році, "є стаття, за якою в разі, якщо в якійсь країні щодо російських ЗМІ застосовуються обмежувальні заходи, відповідати адекватно щодо кореспондентів цієї країни, які працюють на території РФ".

"Таке ж положення закладено у статті правил акредитації іноземних кореспондентів. Все, що буде відбуватися щодо російських журналістів, і взагалі журналістів RT на території США, після того, як ми це кваліфікували як обмеження діяльності, ми можемо застосовувати аналогічні заходи щодо американських ЗМІ на території Росії", - заявила Захарова.

Як відомо, Мін'юст США звернувся до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своєму сайті звинуватила США у "війні" проти російських ЗМІ і зазіханні на свободу слова.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не виключають симетричних заходів в разі продовження "утисків" російських медіа RT і Sputnik у США.

У липні 2012 року російський президент Володимир Путін підписав так званий закон про "іноземних агентів", згідно з яким вже понад 150 організацій отримали відповідний статус. Міжнародні правові організації і, зокрема, США закликали Росію скасувати цей закон.