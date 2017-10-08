Берлусконі подарує Путіну постільну білизну

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Неділя, 8 жовтня 2017, 22:36

Екс-прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі підготував подарунок на день народження президента РФ Володимира Путіна - комплект постільної білизни із зображенням рукостискання Путіна і Берлусконі.

Про це пише "Дождь" з посиланням на Instagram керівника компанії з виробництва постільної білизни Мікеле Каскавілла.

На підковдрі зображено рукостискання двох політиків, за спиною у них - собор Василя Блаженного і Колізей.

 

За словами Каскавілла, майстри фабрики використовували машинний друк, упаковку подарунка було виготовлена о вручну.

Як зазначає La Repubblica, це лише один з подарунків Берлусконі Путіну. Екс-прем'єр Італії взяв цей подарунок з собою в Москву, куди був запрошений на 65-річчя Володимира Путіна, який відбувся 7 жовтня.

Теми: Путін Берлусконі
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