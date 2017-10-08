Комітет ПА НАТО ухвалив проект резолюції про розширення допомоги країнам-партнерам

Постійний комітет цивільного виміру безпеки ПА НАТО ухвалив проект резолюції, який передбачає розширення допомоги в сфері стратегічних комунікацій країнам-партнерам, зокрема Грузії, Молдові та Україні.

Про це повідомила голова делегаціі ВР в ПА НАТО, нардеп від БПП Ірина Фріз.

"У декларативній частині резолюції загрози в інформаційній сфері з боку Росії стоять поруч з загрозами з боку Ісламської Держави. Країни Альянсу мабуть вперше публічно визнають, що кампанія з дезінформації та підриву спрямована на послаблення та дестабілізацію євро-атлантичного співтовариства та його інтеграційних процесів", - зазначила Фріз.

Згідно з резолюцією, країни-члени НАТО мають розробити та створити спецпідрозділи у взаємодії з приватними медіа-компаніями з метою постійного моніторингу щодо появи фейкових новин, ворожої пропаганди та протидії ним за допомогою фактів.

"Документ передбачає ревізію майданчиків інститутів НАТО та збройних сил країн-членів у соцмережах з метою підвищення рівня стратегічних комунікацій. Забезпечити обмін досвідом щодо захисту виборчих кампаній, політичних партій та виборчих комісій від кібератак, акцентувати увагу на важливості перевірки фактів, незалежної розслідувальної журналістики", - зазначила голова делегаціі ВР в ПА НАТО.

Також резолюція передбачає продовження обмежувальних заходів щодо онлайн-активності терористів, підривних та дезінформаційних кампаній, включаючи вилучення екстремістського контенту у співпраці з приватними медіа із введення міжнародних санкцій щодо осіб, залучених Росією до "мілітаризації" інформаційного простору.

"Передбачається заохочення медіа-компаній та соцмереж до приборкання незаконного контенту, розвитку "анти-троллінгового" софту та програмного забезпечення з перевірки фактів, а також адаптації алгоритмів з метою посилення професійної журналістики та захисту користувачів соцмереж від онлайн-переслідування", - зазначила Фріз.

За словами нардепа, резолюцію може бути ухвалено 9 жовтня на сесії ПА НАТО.

Українська правда