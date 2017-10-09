США тимчасово зупинили видачу віз в Туреччині

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 01:56

Представництва США в Туреччині тимчасово зупинили обробку запитів на отримання віз.

Про це повідомляє DW з посиланням на американське посольство в Анкарі.

Підставою для такого заходу названі "недавні події", які змушують уряд США засумніватися в безпеці свого персоналу в Туреччині.

Введене обмеження торкнеться туристів і бізнесменів, але не поширюється на еміграційні запити.

Імовірно в американському диппредставництві мають на увазі затримання турецького службовця в консульстві США в Стамбулі. Чоловіка, який, за даними турецьких офіційних органів, був пов'язаний з рухом гюленістов, затримали у минулу середу, 4 жовтня, в зв'язку з підозрою в "шпигунстві" і підготовці держперевороту. В американському посольстві назвали звинувачення безпідставними.

Теми: Туреччина США
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