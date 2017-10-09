В Ємені вбито п'ятьох ймовірних бойовиків "Аль-Каїди"
П'ять ймовірних бойовиків терористичного угрупування "Аль-Каїди" були вбиті в Ємені в результаті удару безпілотника.
Про це повідомляє Reuters.
Бойовики були вбиті в провінції Маріб. Місцеві жителі повідомили, що їх тіла були обвуглені до невпізнання.
Відзначається, що поки не було заяв від інших войовничих угруповань або сил США, які неодноразово били з безпілотників по "Аль-Каїді" в Ємені.
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