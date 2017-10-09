У Калинівці розчищають 5-кліметрову зону довкола арсеналу

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 08:39

У Калинівці Вінницької області очищають від вибухонебезпечних предметів місцевість у 5-кілометровій зоні навколо військового арсеналу.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, піротехніки вже виконали 416 заявок і обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів 20 645 га території.

У ході проведення робіт з гуманітарного розмінування 1834 вибухонебезпечних предмети виявлено, вилучено та передано представникам 48 арсеналу.

Станом на 7 ранку 9 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається. 

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 493 осіб та 288 одиниць техніки.

Як відомо, увечері 26 вересня на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа з детонацією боєприпасів. Із зони небезпеки евакуювали понад 30 тисяч місцевих жителів.

Вибухи припинилися вранці 28 вересня, а вже після обіду рятувальники завершили розчищати територію в районі арсеналу від вибухонебезпечних предметів. Під вечір четверга туди почали повертатися місцеві жителі.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що розмінування території біля Калинівки триватиме до кінця листопада.

Слідчі розглядали спершу чотири основні версії пожежі в Калинівці.

3 жовтня генпрокурор Юрій Луценко сказав, що основною версією слідства є диверсія хоча раніше диверсійну групу не виявили.

Олена Рощенко, УП

Теми: Вінницька область надзвичайна подія ДСНС
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