Прикордонники розпитають росіян, як до РФ потрапили їхні колеги

Прикордонно-представницька зустріч між Україною та Російською Федерацією стосовно двох затриманих українських прикордонників відбудеться у Брянську, де стався інцидент.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зустріч буде проведена на тій ділянці, де це сталося. Там будуть тільки представники ДПСУ та представники прикордонної служби ФСБ Росії. Будемо обговорювати, яким чином наші прикордонники потрапили в руки російських прикордонників", – зазначив він.

"Нам цікава позиція Росії щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї ситуації і як вони будуть її вирішувати", – сказав Слободян.

За його словами, українська сторона опрацьовує основні версії події.

Про те, де затримані перебувають наразі, не відомо.

Як відомо, 3 жовтня двоє співробітників Держприкордонслужби України зникли на Сумщині неподалік від кордону з Росією.

Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Пізніше РФ офіційно підтвердила затримання двох українських прикордонників.

Поговорити із затриманими намагається український консул у Росії, але він отримує відмову з поясненнями, що особи затриманих ще не встановлено.

Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч щодо затриманих українських прикордонників.