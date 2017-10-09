У штабі АТО заявили, що злітну смугу ДАП під контроль не брали

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 10:17

У штабі АТО спростували поширену раніше інформацію, що українські військові взяли під контроль злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах.

Це була його відповідь на питання журналіста, чи дійсно українські військовослужбовці вже контролюють посадкову смугу ДАП.

"Ми не володіємо такою інформацією. Ми не ведемо наступальні дії, ми утримуємо лінію розмежування, визначеною за мирними угодами. Ніякого просування вперед у нас немає", - сказав Стельмах.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація із посиланням на заяву українських бійців, що вони взяли під повний контроль злітно-посадкову смугу й околиці Донецького аеропорту.

Як доказ вони продемонстрували український прапор в декількох метрах від терміналу.

"Під нашим контролем злітна смуга, руїни ДАП, тобто окраїна міста Донецьк", - розповів один з військових.

Теми: Донецьк аеропорт Донбас армія
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