СБУ: Росія погрозами змушувала жителя Чернігівщини шпигувати

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 10:57

Співробітники Служби безпеки України заявляють, що спецслужби Росії намагалися завербувати мешканця Чернігівської області.

За даними СБУ, українець нелегально працював у Росії і потрапив у поле зору спецслужб РФ, які тиском та погрозами примусили його погодитися на співпрацю.

"Погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, представники ФСБ змусили заробітчанина повернутися в Україну та зібрати інформацію про кількість особового складу і техніки українських військових підрозділів у прикордонних з Росією районах", – заявляє СБУ.

"Чоловік також мав надати відомості про засоби захисту державного кордону України, розміщення військових об’єктів та конфіденційні дані співробітників українських правоохоронних органів. Після виконання завдання він мав прибути до РФ та передати інформацію своїм "кураторам", – уточнює відомство.

За версією СБУ, повернувшись до України, чоловік зв’язався з її співробітниками і надав свідчення про вербування спецслужбами Росії та поставлені перед ним завдання.

За ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років.

"Однак, враховуючи, що мешканець Чернігівщини не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності", – інформує СБУ.

Служба безпеки України закликає українців утриматися від візитів до Росії, адже "факти вербування наших громадян російськими спецслужбами стають масовими".

Теми: Росія шпигунство СБУ
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