Кабмін зволікає з призначенням наглядачів для "Укроборонпрому"

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 11:02

Кабінет міністрів за 10 місяців так і не призначив членів Наглядової ради Концерну "Укроборонпром".

Це випливає з відповіді на МЕРТ, яку УП передав експерт з питань боротьби з корупцією Гліб Канєвський.

У відповіді Міністерства зазначається, що відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" вищим органом управління Концерном є Наглядова рада. Вона має забезпечувати захист інтересів держави, контролювати та регулювати діяльність інших органів управління Концерну.

Однак, за даними економічного відомства, на цей час нормативно правовий акт, що стосується призначення членів наглядової ради Концерну, у міністерстві відсутній.

Як відомо, до найкрупнішого державного оборонно-промислового концерну "Укроборонпром" входить більше ніж 130 підприємств. Відповідно до закону, управлінням Концерну має займатися Наглядова рада, до якої повинно входити 5 членів: три з них – представники президента, а два – Кабінету міністрів.

Утім, на сьогодні від президента призначено лише двох осіб, а від Кабміну – жодного.

В січні цього року, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяв створити Наглядову раду Концерну "найближчим часом". Він заявив, що Кабмін працює над створенням Наглядової ради, до якої, за словами прем’єр-міністра, має входити 10-12 осіб з бездоганною репутацією та з доступом до державної таємниці.

Проте, за 10 місяців відповідний керівний орган найбільшого державного оборонно-промислового підприємства країни так і не був створений.

Українська правда

Теми: Укроборонпром Мінекономіки Кабінет міністрів
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