На Одещині затримали з хабарем прокурора та депутата облради

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 12:14

Генпрокуратура затримала заступника голови Ізмаїльської прокуратури та депутата Одеської облради під час одержання 40 тис. доларів хабара.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Розслідування встановило, що заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області за змовою з депутатом Одеської обласної ради упродовж червня-вересня 2017 року вимагали у директора підприємства 40 тис. доларів за відсутність перешкод у здійсненні підприємницької діяльності, пов’язаної із вирощуванням зерна.

Повідомляється, що злочинців затримали працівники ГПУ та СБУ після передачі їм підприємцем усієї суми хабара.

Наразі вирішується питання про взяття затриманих під варту.

Їхні імена правоохоронці тримають у таємниці.

 
 

Українська правда

Теми: хабар Одеська область прокуратура місцева влада
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