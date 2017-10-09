Луценко про справу Вороненкова: 1 вбитий, 2 затримано, у 3 - підозри

Трьом особам повідомлено про підозру, двох осіб затримано у справі щодо вбивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова у Києві в березні 2017 року.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час брифінгу у понеділок.

"Організатору і замовнику вбивства, громадянину Росії Володимиру Тюріну, 1958 року народження повідомлено про підозру", - заявив Луценко.

За словами Луценка, наразі Тюрін перебуває на території Російської Федерації.

"Повідомлено також про підозру Василенка Юрія Олександровича, 1979 року народження. На даний час місце перебування Василенка встановлюється. Повідомлено також про підозру Левенця Ярослава Анатолійовича, 1985 року народження… і оголошено в міжнародний розшук", - розповів Луценко.

"Один кілер убитий на місці скоєння злочину. Двоє – арештовані, знаходяться в ізоляторах", - сказав він.

За словами Луценка було опитано 350 свідків, опрацьовані "сотні відеозаписів з камер спостереження, об'єм яких склав майже 3 терабайти, проведено 60 обшуків, здійснено понад 430 тимчасових доступів до речей та документів, призначено та проведено 3 десятки судових експертиз".

Луценко також повідомив, що сину Тюріна Дмитру, який був посередником і підшукував виконавців в Україні, можуть інкримінувати співучасть:

"Процесуальний статус Дмитра Володимировича Тюріна поки не визначений. Його перспектива – стаття 27 або 28 – співучасть у злочинних діях", – сказав Луценко.

Один із затриманих, за словами генпрокурора, Лось був співорганізатором разом із Левенцем: він організовував двох водіїв і кілера. Тарасенко був водієм "Ланоса", на якому приїхав кілер. Розшукується Левенець і керівник злочинної групи Василенко.

"Левенця ми вели по всій країні. Остання точка, де він, ймовірно, знаходився, – Закарпаття. Ми проводимо розшукові заходи і в Україні, і за її межами", – уточнив Луценко.

За його словами Тарасенка затримали 15 червня, Лося – 29 серпня.

Як відомо, у понеділок Луценко повідомив, що організатором вбивства колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Як повідомлялося, 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр" у центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який отримав українське громадянство.

Поранений охоронець Вороненкова підстрелив нападника. Убивцею виявився екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов – він помер у лікарні.

16 червня у Павлограді затримали активіста Ярослава Тарасенка, який був знайомий із Паршовим і якого підозрюють у співучасті в резонансному вбивстві (ч. 2 ст. 115 ККУ). Слідчі вважають, що Тарасенко привіз кілера під готель.

Вороненков був свідком у справі про зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Слідство вважало пріоритетною версію втручання Російської Федерації.