Вороненков був свідком у справі про агресію РФ і анексію Криму

Убитий екс-депутат Денис Вороненков був свідком у справі про дії російських військовослужбовців на території України.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому Вороненкова охороняв офіцер Управління розвідки.

"Тому що пан Вороненков давав цінні свідчення про участь російських військ на території України", – сказав він.

"Як відомо, Управління розвідки має отримувати інформацію, що становить державний інтерес за межами України, а також на окупованих територіях Криму та Донбасу. Відтак, отримання інформації з приводу того, що відбувається з боку країни-агресора на цих територіях, входило у повній мірі до компетенції Управління розвідки", – пояснив Луценко.

На уточнення, чи Вороненков, окрім справи щодо державної зради Віктора Януковвича та злочинів проти Майдану, був свідком ще у третій справі, Луценко відповів ствердно:

"Він давав покази, у тому числі, про участь військових формувань Російської Федерації на нині окупованих територіях, у першу чергу Криму. Вороненков був у цій справі свідком".

"Цю справу веде Управління війни Військової прокуратури ГПУ. Воно збирає докази участі Російської Федерації та скоєння воєнних злочинів військовослужбовців на окупованих територіях", – сказав генпрокурор.

На запитання, чи не боявся Вороненков перебувати в Україні, Луценко припустив, що охорона давала йому деяку впевненість.

Але від кулі кілера важко уберегтися, констатував він.

Генпрокурор також додав, що квартиру, яку знімали зловмисники, спершу розглядали як місце для снайперської атаки – але оскільки будинок не дуже близько, обрали вулицю.

Луценка також не дивує вибір центра міста для убивства. За його словами, утекти від готелю "Прем’єр-палац" машиною легко – можна й дворами.

Та й іншого варіанту місця не було, вважає генпрокурор, бо Вороненков на околицях не бував, жив і проводив зустрічі у центрі столиці.

Олена Рощенко, УП