Луценко назвав мотиви вбивства Вороненкова

Мотивам убивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Про це на брифінгу 9 вересня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Слідство вважає, що мотивом убивства Вороненкова було поєднання вищих інтересів Російської Федерації для усунення свідка, який давав цінні свідчення для українських, а в перспективі міг давати свідченні і для міжнародних судів, щодо участі РФ у непроголошених військових діях та воєнних злочинах проти України, і з особистими мотивами пана Тюріна, який хотів помститися свій колишній цивільній дружині Максаковій і піднести свій авторитет такими діями", - сказав Луценко.

Він підкреслив, що розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо.

Доповнюється …

Ірина Балачук, УП