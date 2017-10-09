Луценко назвав мотиви вбивства Вороненкова

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 13:24

Мотивам убивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Про це на брифінгу 9 вересня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

 "Слідство вважає, що мотивом убивства Вороненкова було поєднання вищих інтересів Російської Федерації для усунення свідка, який давав цінні свідчення для українських, а в перспективі міг давати свідченні і для міжнародних судів, щодо участі РФ у непроголошених військових діях та воєнних злочинах проти України, і з особистими мотивами пана Тюріна, який хотів помститися свій колишній цивільній дружині Максаковій і піднести свій авторитет такими діями", - сказав Луценко.

Він підкреслив, що розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо.

Доповнюється …

Ірина Балачук, УП

Теми: Вороненков
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