Луценко назвав мотиви вбивства Вороненкова
Мотивам убивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.
Про це на брифінгу 9 вересня заявив генпрокурор Юрій Луценко.
"Слідство вважає, що мотивом убивства Вороненкова було поєднання вищих інтересів Російської Федерації для усунення свідка, який давав цінні свідчення для українських, а в перспективі міг давати свідченні і для міжнародних судів, щодо участі РФ у непроголошених військових діях та воєнних злочинах проти України, і з особистими мотивами пана Тюріна, який хотів помститися свій колишній цивільній дружині Максаковій і піднести свій авторитет такими діями", - сказав Луценко.
Він підкреслив, що розглядати лише особистий мотив без політичного неможливо.
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Ірина Балачук, УП
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